Gazimağusa'da trafik çarpışması, bebek yaraland! (VİDEO)

Kaza Talat Cafer Sokak’ta seyir halinde giden GA 435 Plakalı salon aracın seyir halinde giden LT 208 Plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı. Yaralanan bebek Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, bu caddeye rampa istediklerini sürekli araçların hızlı geldiğini burada dans okulu olduğunu ve öğrencilerin hafta sonu sıklıkla geldiğini araçlarında hızla ve dikkatsizce sürdüklerini kazaya yol açabileceklerini söylediler. Bugün yaşanan kaza da 1 yaşındaki bebek başından yaralandı daha kötüsü de olabilirdi. Önlemlerin alınması istiyoruz şeklinde vatandaşlar görüşlerini bildirdi. (MHA)