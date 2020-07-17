Gazimağusa'da trafik kazası

16.07.2020 tarihinde, saat 11:30 sırlarında, Gazimağusa'da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif TOROSLU (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonet araç ile Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyredip karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin ERTORUN (E-61) yönetimindeki CK 734 plaklı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Metin ERTORUN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. PC 636 plakalı araç sürücüsü Arif TOROSLU tutuklanmış olup, sağlık nedenlerinden dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.