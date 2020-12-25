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Gazimağusa'da trafik kazası!

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Gazimağusa'da trafik kazası!
Gazimağusa'da trafik kazası!

24.12.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde, Latif BURUK (E-65), yönetimdeki KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşmesi sonucu dengesini kaybederek yol içerisine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Kazada sonucu yaralanan Latif BURUK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek  yoğun bakım servisinde  müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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