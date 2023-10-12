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Gazimağusa’da trafik kazası!

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Gazimağusa’da dün DAÜ Kampüsü içerisinde iki aracın karıştığı bir trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazara yaralanan olmadı.
Gazimağusa’da trafik kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisinde, 22 yaşındaki Oykan Derebey’in, yönetimindeki SE 140 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden DAÜ giriş yoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu, o sırada ana yolda 91 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Kıngsley O. Nduka yönetimindeki SU 385 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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