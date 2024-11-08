Gazimağusa'da trafik kazası

08 Kasım 2024 tarihinde, saat 01.50 sıralarında Gazimağusa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi. Mustafa Suat Parlak (24 yaşında, erkek), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SV 270 plakalı araçla batı istikametinde ilerlerken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, aracın gidiş yönüne göre yolun sol tarafında bulunan bir ahşap elektrik direğine ve bir ikametgâhın garaj kapısına çarpmasıyla sonuçlandı.

Kazanın ardından, araç sürücüsü Mustafa Suat Parlak ve araçta yolcu olarak bulunan Zübeyde Şenel Çoban (23 yaşında, kadın), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülmekte olup, olayın tüm detayları inceleniyor.