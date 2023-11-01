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Gazimağusa'da Trafik Kazası: Araç Takla Attı, Sürücü Yaralı

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Gazimağusa'da Korkuteli Mevkiinde Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Takla Attı, Sürücü Esra Kanatlı Yaralandı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Tedavi Altında
Gazimağusa'da Trafik Kazası: Araç Takla Attı, Sürücü Yaralı

Gazimağusa'da Trafik Kazası: Esra Kanatlı'nın Aracı Takla Attı, Hala Hastanede Tedavi Görmekte

Gazimağusa'nın Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, 01 Kasım 2023 tarihinde saat 13:30 sıralarında, Korkuteli mevkiinde, Esra Kanatlı (49 yaşında, K-49 plakalı NG 472 aracı sürerken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza anında aracı yolun solundan çıkarak takla attı ve ardından yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durdu.

Kaza sonucunda Esra Kanatlı yaralandı ve olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esra Kanatlı'nın tedavisi halen hastanede devam etmektedir.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma ise yetkililer tarafından sürdürülmektedir. Herhangi bir diğer karışan veya zarar gören kişi hakkında bilgi verilmedi.

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