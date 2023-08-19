Gazimağusa’da trafik kazası: Bir kişi yaralandı, bir kişi ise tutuklandı

Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz araç sürücüsü yayaya çarptı. Kaza sonucu yolda yaya olarak bulunan Forough Saljughı yaralanırken, araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da Zorbalar Sokak üzerinde Ayşegül Ağcabay (K-38), yönetimindeki GN 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarı’na giriş yaparak sağa dönüş yapması sonucu, o esnada Macro Market önlerinde yaya olarak yolu geçmekte olan Forough Saljughı’ya (K-64) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Forough Saljughi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.