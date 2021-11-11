Gazimağusa’da tutuklama

11.11.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, cadde üzerinde yaya halde bulunan T.V.N.(E-23)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada; içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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