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Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 tutuklu

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Gazimağusa’da bir kişi 10 gram uyuşturucu ile yakalandı, olayla bağlantısı olan 2 kişi de tespit edilerek söz konusu şahısla birlikte tutuklandı.
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 tutuklu

Gazimağusa’da dün saat 22.30 sıralarında, 38 yaşındaki U.E.T.’nin ikametgahında  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 40 yaşındaki F.Ü. ve 31 yaşındaki K.C. tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor...

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