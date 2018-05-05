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Gazimağusa'da uyuşturucu, 5 tutuklu

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Polis, Gazimağusa’da bir evde yaptığı aramada uyuşturucu bularak yaşları 22 ile 33 arasında değişen 5 kişiyi tutukladı.
Gazimağusa'da uyuşturucu, 5 tutuklu

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’taki bir evde arama yapıldı, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle içinde tütünle karışık yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı.

Evlerinde uyuşturucu bulunan, yaşları 22 ile 33 arasında değişen S.O.A.(E-28), B.S.(E-33), O.I.(E-27), I.U.(E-22) ve C.E.(E-28) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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