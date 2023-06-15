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Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 tutuklu

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Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 tutuklu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında, 100 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Gazimağusa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran Çarşamba günü, saat 15.15 sıralarında, Gazimağusa'da Çanakkale bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 yaşındaki K.E.O.’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

Polisten verilen bir diğer bilgiye göre ise, 14 Haziran Çarşamba günü, saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa'da Çanakkale bölgesinde, 27 yaşındaki A.A.A.H.’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 60 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.

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