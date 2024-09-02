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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Sonbahar Operasyonu: 2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen "Sonbahar Operasyonu" kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda T.Ö. (25) ve S.A. (51) isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, söz konusu şahısların üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi emare olarak aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu operasyonun, bölgedeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına büyük bir adım olduğu vurgulandı. Yetkililer, uyuşturucu ticaretine karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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