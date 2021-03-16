Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu !

15.03.2021 tarihinde saat 08:30 sıralarında Gazimağusa’da, Akçahoca Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Ö.(E-24)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan parçacıklar bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. F.Ö. ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen A.S.(K-32) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.