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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu!

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Gazimağusa bölgesinde bir ikametgahta uyuşturucu tespit edildi
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu!

09.09.2022 tarihinde, Gazimağusa'da, F.O.F.(E-25), I.H.N.(E-27) ve C.E.U.(K-27)’nun kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır.                Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.(K-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


 

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