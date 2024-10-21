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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 320 Gram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi

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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 320 Gram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 320 Gram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi

Gazimağusa – 20 Ekim 2024 tarihinde saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’daki Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki kişi uyuşturucu madde bulundurdukları şüphesiyle tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçiş yapan İ.Ş. (27) ve T.Ş. (20) adlı şahısların şüpheli hareketleri üzerine, polis ekipleri tarafından üzerlerinde ve kullandıkları araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 320 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiği düşünülen 63 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar olay yerinde tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı sıkı tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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