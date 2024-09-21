Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

20 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, U.E.T. (E-42) isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiği düşünülen 6 adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen bir makas bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
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