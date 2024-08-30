Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Gazimağusa – 29 Ağustos 2024 tarihinde, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Beyaz Sayfa Operasyonu" kapsamında iki kişi tutuklandı.

Operasyonda, M.D. (38 yaşında, erkek) ve M.Ş. (27 yaşında, kadın) isimli şahısların kalmakta oldukları otel odası ve apartman dairesinde yapılan aramalarda, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çeşitli ölçülerde kağıtlar ele geçirildi. Ayrıca, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan beş adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir makas da tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyonların süreceğini belirtti.