Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Gazimağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre dün saat 18.00 sıralarında F.O.L.’nin (E-24) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan maddenin yaklaşık 1gr.100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Polis, F.O.L.’yi tutukladı.