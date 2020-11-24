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Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre dün saat 18.00 sıralarında F.O.L.’nin (E-24) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan maddenin yaklaşık 1gr.100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Polis,  F.O.L.’yi tutukladı.

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