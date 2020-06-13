  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Gazimağusa’da Uyuşturucudan 4 Tutuklu

» »
Gazimağusa’da Uyuşturucudan 4 Tutuklu
Gazimağusa’da Uyuşturucudan 4 Tutuklu

Gazimağusa’da uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 14.30’da Gazimağusa’da M.A.K.F.(E-24), H.M.E.M.(E-22), M.A.A.G. (E-23) ve T.A.A.M.’nin (E-22) kaldığı evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, saksıda ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.

Bitki emare alınırken, söz konusu dört kişi tutuklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanında çalışan kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı teminata bağlandi15 Mayıs 2020 Cuma 18:24
  • Gazimağusa’da narkotik operasyonu14 Mayıs 2020 Perşembe 22:31
  • Uyuşturucu madde tasarrufu...3 tutuklama08 Mayıs 2020 Cuma 16:58
  • Gazimağusa’da Ev Yangını 76 Yaşında Zehra Molding Hayatını Kaybetti06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:42
  • Mağusa limanı kevgire döndü! Gelene geç!06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:08
  • Mağusa'daki kazanın video görüntüleri ortaya çıktı03 Mayıs 2020 Pazar 17:29
  • Akdoğan Belediyesi personellerine Covid-19 Hızlı Tanı testleri yapıldı.Sonuçlar NEGATİF.30 Nisan 2020 Perşembe 16:58
  • Güvercinlik köyündeki köprü ve yol tamir çalışması başladı29 Nisan 2020 Çarşamba 15:09
  • Arter’den 23 Nisan mesajı22 Nisan 2020 Çarşamba 19:22
  • Gazimağusa Belediyesi’nden korona virüsle mücadelede maske ve tulum desteği19 Nisan 2020 Pazar 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti