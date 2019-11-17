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Gazimağusa’da üzerinde uyuşturucu madde spreyi bulunan çok sayıda kağıt parçası bulundu

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Gazimağusa’da üzerinde uyuşturucu madde spreyi bulunan çok sayıda kağıt parçası bulundu
Gazimağusa’da üzerinde uyuşturucu madde spreyi bulunan çok sayıda kağıt parçası bulundu

16.11.19 tarihinde Gazimağusa sakini İ.K (E-53)’ ın ikametgâhında yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan çok sayıda kâğıt parçası ve ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındıktan sonra mesele ile ilgili İ.K olarak tutuklandı.

Zanlı bugün 17.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis mensubu Hasan Selvili’yi dinletti. Selvili yemin tahtında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 16.11.19 tarihinde zanlının ikametgâhında arama gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çok sayıda uyuşturucu sprey ihtiva eden kâğıt bulundu.
Selvili şahadetine devamla verdiği bilgide zanlının yatak odasındaki komodin üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi ihtiva eden 415 adet beyaz kâğıt parçası, yine aynı komodin üzerinde siyah cüzdan içerisinde ayni spreyi ihtiva eden kâğıt parçaları ile 8 adet kesilmiş beyaz kâğıt ve kül tablası içerisinde tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara ve kâğıt kesmede kullanıldığına inanılan bir makas bulunarak emare olarak aldıktan sonra zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vermediğine değinen Selvili, zanlının bahse konu kâğıtları Gazimağusa’da 300 TL karşılığı tanımadığı bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğuna değinen tahkikat memuru Selvili zanlının cep telefonu kayıtlarının inceleneceği, emarelerin inceleme için PGM ne gönderileceği ve bahse konu kâğıtları satan kişi ile araştırma yapılacağı nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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