Gazimağusa'da Üzerlerinde 18gr Uyuşturucu Bulundu

PGM'den yapılan açıklama şöyle:
04.06.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında Gazimağusa’da, Altun Tabya Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.Y.(E-27), İ.Y.(E-26) ve S.C.(E-36)’nin üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.