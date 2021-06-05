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Gazimağusa'da Üzerlerinde 18gr Uyuşturucu Bulundu

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PGM Basın Subaylığı açıkladı!
Gazimağusa'da Üzerlerinde 18gr Uyuşturucu Bulundu

PGM'den yapılan açıklama şöyle:

04.06.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında Gazimağusa’da, Altun Tabya Yolu Sokak üzerinde  park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.Y.(E-27), İ.Y.(E-26) ve S.C.(E-36)’nin üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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