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Gazimağusa'da yangın!

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Gazimağusa'da yangın!
Gazimağusa'da yangın!

Gazimağusa Surlariçi'nde İncirartı Mezze Restoran yanında bu kez kuru otlar ateşe verildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor

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