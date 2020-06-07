Gazimağusa'da yangın!

Gazimağusa Surlariçi'nde İncirartı Mezze Restoran yanında bu kez kuru otlar ateşe verildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangın söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor
Gazimağusa Surlariçi'nde İncirartı Mezze Restoran yanında bu kez kuru otlar ateşe verildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangın söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor
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