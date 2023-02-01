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Gazimağusa'da yangın! Bir çocuk yoğun bakımda

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Gazimağusa’da Derinya bölgesindeki bir evde çıkan yangında ikisi çocuk üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, çocuklardan birinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde olduğu bildirildi.
Gazimağusa'da yangın! Bir çocuk yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında Gazimağusa’da Derinya bölgesinde bulunan bir evde, elektrik kesintisi nedeniyle aydınlatma amacıyla küllük içerisinde üzerine yağ dökülerek yakılan pamuğun, şilte üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, bir kadın ve iki çocuk, dumandan etkilenerek Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise çocukların biri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, diğeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, kadın ise Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alındı.

Yangında ayrıca muhtelif ev eşyaları hasar gördü.

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