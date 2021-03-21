Gazimağusa’da yarın, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker’e elektrik verilemeyecek.
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