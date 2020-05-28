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Gazimağusa’da yarın elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa’da yarın elektrik kesintisi olacak
Gazimağusa’da yarın elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’da yarın bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi güney kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi'nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını da istendi.

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