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Gazimağusa’da, yavru köpeği sopa ile döverek öldürdü

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Gazimağusa’da, Hüseyin Hebsoy isimli şahıs 2 buçuk 3 aylık yavru köpeği, evinin bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla döverek öldürdü.
Gazimağusa’da, yavru köpeği sopa ile döverek öldürdü

Gazimağusa’da, Hüseyin Hebsoy isimli şahıs 2 buçuk 3 aylık yavru köpeği, evinin bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla döverek öldürdü.

Evinin bahçesine girdiği gerekçesi ile dün tarihinde saat 06.30 raddelerinde komşusu İsmail Görür’e ait 2,5-3 aylık golden cinsi köpeğini sopa ile vurmak suretiyle ölümüne neden olan Hüseyin Hebsoy polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün hayvanlara zarar verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 2.7.20 tarihinde komşusunun oto galerisinde kalan golden cinsi 2,5 – 3 aylık köpeğini sopa ile dövmek suretiyle ölümüne sebep olduğunu belirtti. Şikâyet üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Çebi, zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğini, sadece köpeği daha önce de bahçesinde bulup kovaladığına dair beyanda bulunduğuna dikkat çekti. Olayla ilgili bir görgü tanığının bulunduğunu söyleyen polis memuru Çebi, KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75000 TL’ lık kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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