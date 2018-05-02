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Gazimağusa'da yaya çarptı!

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Gazimağusa'da yaya çarptı!
Gazimağusa'da yaya çarptı!

Bugün saat 09.30’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda GC 287 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yayaya çarptı.

Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne kaldırılan yayanın ciddi bir şeyi olmadığı belirtildi.

Ayrıntılar birazdan… MHA

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