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Gazimağusa’da Yeşilçam Film Müzikleri ile Nostalji Keyfi Yaşandı

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Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın "Yeşilçam Film Müzikleri" konseri, dün akşam gerçekleşti.
Gazimağusa’da Yeşilçam Film Müzikleri ile Nostalji Keyfi Yaşandı

Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde, solist Eda Aslantürk eşliğinde Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşen konsere halkın ilgisi yoğundu.

Gurbet (Özdemir Erdoğan), Dümtek (Moğollar), Çiçek Abbas (Cahit Berkay), Selvi Boylum Al Yazmalım (Cahit Berkay), Çemberimde Gül Oya (Selda Bağcan), Çoban Yıldızı (Melih Kibar) gibi Yeşilçam filmlerinden ünlü eserler icra edildi. Yaklaşık 25 kişiden oluşan Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın performansı büyük beğeni topladı.

Konserin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Şef Oskay Hoca ve sanatçı Eda Aslantürk’e çiçek ve plaket takdim etti.

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