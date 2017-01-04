Gazimağusa’da yıkılan sur duvarının restorasyonuna başlandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa’da yıkılan sur duvarının restorasyonuna başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, çökme meydana gelen yerde gerekli inceleme çalışması başlattı. Çöken kısmı temizleyip, moloz kesme taşlarını ayıran ekiplerin, temizlik ve ayrıştırma işlemini tamamladıktan sonra hendek duvarını orijinal temelleri üzerine yeniden inşa edeceği bildirildi.

Toplamda 113 metre uzunluğunda olan hendek duvarının, çöken kısmı haricinde kalan bölümlerinde de statik yönden sorunlar olduğunun tespit edildiği ve gerekli restorasyon çalışmalarının da hazırlıklarının tamamladığı ifade edildi.

Gazimağusa sur yapısının doğu yönünde, denize yakın kısımda, Diamente Burcu olarak bilinen burcun hendek kısmında, yağan yoğun yağmurlar ve toprak aşınması nedeni ile çökme meydana gelmişti.