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Gazimağusa’da:Başkasının evine girerken yakalandı

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Gazimağusa’da:Başkasının evine girerken yakalandı
Gazimağusa’da:Başkasının evine girerken yakalandı

5 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da F.G.Ö’ne ait ikametgahı tornavida yardımı ile açmaya çalışırken ev sahib tarafından tespit edilerek durumun polisin bilgisi üzerine olay mahallinde yakalanarak tutuklanan sanık Okan Acar hakkında suç işlemeye teşebbüs ve başkasının malına girmekten dolayı dava dosyalanmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olan bu dava, bugün 22.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi huzurunda görüşülerek karara bağlandı.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanığı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak 5 ay hapislikle cezalandırdı. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu.

Hiç kimsenin bir başkasının evine izin almaksızın giremeyeceğine dikkat çeken Aksun, sanığın bu icraata tevessül etmesinin ikametgâh sahibin tarafından görülerek yakalanmasıyla teşebbüs olarak kaldığını belirtti. Teşebbüs olarak kalmasıyla olası daha büyük kötü sonuçlar yaratmadığının sakinler açısından sevindirici olduğuna değinen Aksun, bunun zanlı lehine bir unsur olarak görülemeyeceğine vurgu yaptı

. Netice olarak sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirten yargıç Hazan Aksun sanı aleyhinde getirilen suçlardan 5 ay hapislik cezası verildiğini söyledi.

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