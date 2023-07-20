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Gazimağusa'dan acı haber! Denizde yaşamını yitirdi

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Gazimağusa’da denize giren Kevser Kaner ölü bulundu
Gazimağusa'dan acı haber! Denizde yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da, 82 yaşındaki Kevser Kaner’in deniz içerisinde bulunduğu sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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