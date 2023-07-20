Gazimağusa'dan acı haber! Denizde yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da, 82 yaşındaki Kevser Kaner’in deniz içerisinde bulunduğu sırada hayatını kaybettiği bildirildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da, 82 yaşındaki Kevser Kaner’in deniz içerisinde bulunduğu sırada hayatını kaybettiği bildirildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.