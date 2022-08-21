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Gazimağusa'dsa gündüz vakti darp ve soygun!

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Gazimağusa'dsa gündüz vakti darp ve soygun!
Gazimağusa'dsa gündüz vakti darp ve soygun!

20.08.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Gazimağusa faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde E.E.(E-35) ve A.A.(E-42), kendilerine kiralanacak evin zamanında kiralanmamasından ötürü zarar ettikleri gerekçesi ile Ashkan Khaiyati DENKHARGHAN’ı darp edip boğazındaki kolyenin kopmasına sebep olduktan sonra ofis masası üzerinde bulunan adı edilene ait kol saatini çalıp olay yerinden ayrılmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

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