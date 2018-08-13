Gazimağusalı 67 Yaşındaki Erkut Düvenci Kayıp

Gazimağusa’da yaşayan 67 yaşındaki Erkut Düvenci’nin cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre Cumartesi 12.00 sıralarında misafir olarak bulunduğu evden ayrılan Düvenci’den bir daha haber alınamadı
Gazimağusa’da yaşayan 67 yaşındaki Erkut Düvenci’nin cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre Cumartesi 12.00 sıralarında misafir olarak bulunduğu evden ayrılan Düvenci’den bir daha haber alınamadı
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