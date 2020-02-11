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Gazimağusalı Hocaoğlu hayatını kaybetti

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Gazimağusalı Hocaoğlu hayatını kaybetti
Gazimağusalı Hocaoğlu hayatını kaybetti

Gazimağusa'nın sevilen simalarından Ferahzat Hocaoğlu hayatını kaybetti.

Hocaoğlu'nun cenazesi 11 Şubat 2020 (Bugün) Mağusa Lala Paşa Camiin'nde kılınacak öğle namazı müteakip, Mağusa mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

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