Gazimağusalılar Yeni Yılı Namık Kemal Meydanı’nda Karşıladı

GAZİMĞUSALILAR YENİ YILI MEYDAN’DA KARŞILADI

Gazimağusa Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda gelenekselleşen yeni yıl kutlamasını Namık Kemal Meydanı’nda düzenledi. Retro Çalgıcıları ve DJ Retro Tarantino’nun müzikleriyle coşan kalabalık, yeni yılı birlikte karşıladı.

Gecede bir konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olduğunu ve bu kentin çok kültürlü bir yapısının oluştuğunu belirtti. Belediye olarak bu çok kültürlü yaşamın bir araya gelmesi için çalıştıklarını belirterek bundan memnuniyet duyduklarını söyledi. Uluçay, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek konuşmasına son verdi.