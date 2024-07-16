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Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

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Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile yaklaşık 14.30 saatlerinde arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.
Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile yaklaşık 14.30 saatlerinde arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinden; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de bildirildi.

Bölge halkından özür dilendir ve mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirler alınması rica edildi.

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