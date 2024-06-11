Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Bu kapsamda, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalışmada, elektriksiz kalacak bölgeler şöyle:
“Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Turunçlu ve Kurudere.”
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