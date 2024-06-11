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Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Bu kapsamda, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalışmada, elektriksiz kalacak bölgeler şöyle:

“Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Turunçlu ve Kurudere.”

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