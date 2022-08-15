Gazimağusa'nın Kurtuluşu Bugün Kutlanacak

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 48’inci yıldönümü dolayısıyla bugün iki ayrı tören düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde yer alacak ilk tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.00’de İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak ikinci törende birliklerle, halkın bayramı için etkinlik düzenlenecek. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yapacak. Halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişi ile program tamamlanacak.