Gazimağusa Suriçi’nde restorasyonu tamamlanan Şömineli Ev, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’ne kapılarını açtı

Söz konusu etkinlikler kapsamında geçtiğimiz günlerde Gazimağusa Suriçi’nde bulunan Şömineli Ev’de, “ŞİDDETE HAYIR” ve “YENİDEN İŞLEVLENDİRME” temalı Isınma Projesi Sunumları ile bir tören organize edildi. Tarihi mekanların yeniden kullanım kazanabilmesinin ve günlük hayatımızın bir parçası haline getirilebilmesinin önemini her zaman vurgulayan DAÜ İç Mimarlık Bölümü’ne bu bağlamda kapılarını açan Şömineli Ev, İç Mimarlık öğrencileri ve akademisyenler yanında, gerek halkın katılımı gerekse öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gurur verici bir geceye sahne oldu.

Törenin amacı; hem geçtiğimiz güz dönemi boyunca başarılı olan ve belge almaya hak kazanan öğrencilere bu belgelerini takdim etmek, hem de “Şiddete Hayır” ve “Yeniden İşlevlendirme” konularına hassasiyet ve farkındalık yaratmak adına; ITAS 102 / FARC 102 / INAR 292 ve ITAS 302 / INAR 391 / INAR 392 öğrencilerinin, ders yürütücüleri, Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker, Doç. Dr. Nil Paşaoğulları Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley, Yrd. Doç. Dr. Hacer Başarır, Öğretim Görevlileri Seyit Ermiyagil, Cansu Denizhan ve Pınar Sabancı eşliğinde farklı tasarım stüdyolarında tasarladıkları ısınma projeleri ürünlerini sunmak ve konuklarla paylaşmak olarak açıklandı.

Tören, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın açılış konuşması ile başladı. Bölümlerinin ana misyonlarından birinin de atıl ve fonksiyon yitimine uğramış tarihi mekanları canlandırmak olduğunu ve özellikle tarihi Suriçi’nin birçok binasına canlandırma ve yaşatma projeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Dağlı, bu misyonla restorasyonu yeni tamamlanmış Şömineli Ev’e yaşamı getirme sorumluluğunu hissettiklerinden dolayı bu etkinliği burada yaptıklarını vurguladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ise konuşmasında İç Mimarlık Bölümü’nü ve öğrencileri bu başarılı etkinlikten dolayı tebrik etti.