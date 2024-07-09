Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 11.00-12.30 saatleri arasında eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağıllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ile Mormenekşe su kuyularına elektrik verilemeyecek.