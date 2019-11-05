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Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak.
Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre  09:00 - 15:30 saatleri arasında; Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü’nün elektriği olmayacak.

Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su , Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü’ye ise 09:00-12:00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.

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