Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 09:00 - 15:30 saatleri arasında; Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü’nün elektriği olmayacak.
Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su , Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü’ye ise 09:00-12:00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.
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