Gazimağusa’ya gelecek yıl ortaokul ve lise yapılması planlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu beraberindeki heyet ile bugün sabah 08:00’da Belediye Başkanı İsmail Arter’e bir ziyarette bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan İsmail Arter’in makamında yapılan görüşmede okulların genel durumuyla birlikte Gazimağusa’ya yapılması planlanan lise ve ortaokul binaları konusu konuşuldu.

OKULLARIN NEREYE YAPILACAĞI KONUSUNDA ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasında, virüs mücadelesinde belediyelerin verdiği mücadelenin ön saflarda olduğunu, Belediyelerin güçlü olarak ayakta durması gerektiğini, eğitimin devamının belediyelerin hizmetleriyle paralel olduğunu söyledi. Yerinden yönetimde birebir insanların sıkıntıları olup olmadığını sormanın önemli olduğunu kendilerinin de öğretmenler ve öğrencilere dokunmak istediklerini ifade eden Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte Başkan İsmail Arter’in desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, ziyaretlerinin esas sebeplerinden birinin bölgede bir lise ve bir de ortaokul inşa etmek olduğunu ifade ederek, okulların nereye yapılacağı konusunda ön görüşme yapıldığını, 2021 yılı mahalli bütçeden böyle bir altyapı yatırımı yapılması yönünde bir rota çizeceklerini belirtti. Gazimağusa’nın sürekli büyüyen bir metropol olduğunu, konuyla ilgili ön çalışmayı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in yaptığını kaydeden Amcaoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman’ın da ihtiyaçları tespit ettiğini, önümüzdeki yıl çok büyük bir sıkıntı yaşanmazsa okullar için adımlar atıp ihalesine çıkılacağını ve inşaata başlayacaklarını söyledi.

ARTER: ÖNEMLİ OLANIN SONUCA GİDEBİLMEK

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Maliye Bakanlığı döneminde çok iyi istişare içinde çalıştıkları bir bakan olduğunu, dostluklarının müsteşarlık ve maliye bakanlığındaki görevlerine kadar dayandığını, her zaman frekanslarının örtüştüğünü ifade ederek, “yeni Eğitim Bakanlığı görevinde de başarılarının devam edeceğine inanıyorum ve diliyorum.” dedi. Bakan Amcaoğlu’nun bugünkü ziyaretinin kendisi için çok anlamlı olduğunu, Gazimağusa Belediyesi olarak bölgedeki okullara yasal çerçevede yapmaları gerekenleri yaptıklarını ifade ederek, “okullarla olan ilişkilerden dolayı yasaya bakmadan elimizdeki imkânlar çerçevesinde her sıkıştıklarında bizlere gelebileceklerini hep söylemişizdir. Elimizden gelen yardımı yaptık bugüne kadar. Bundan sonra da sizlerle birlikte okullarımıza gençlerimize ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi. Başkan İsmail Arter, okul yapma konusunun geçmişte gündeme geldiğini ama pek çok sebepten dolayı ilerleyemediğini, bakanlığa gösterebilecekleri potansiyel yerlerin olduğunu, oradan başlamak gerektiğini ancak önemli olanın sonuca gitmek olduğunu okul ihtiyacı olduğunun yerinde bir tespit olduğunu söyledi.