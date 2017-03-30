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Gazimağusa’ya gelen su arızadan dolayı kesildi

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Gazimağusa’ya gelen su arızadan dolayı kesildi
Anamur suyunu Gazimağusa, İskele ve Karpaz’a taşıyan hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’da su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Anamur hattının Yonca Kavşağı noktasında meydana gelen arızanın tamiratı için suyun bugün (30 Mart) 13:00 itibarıyla kesilmesi Gazimağus’daki su dağıtımını da etkileyecek.

Daha önceki su dağıtım programında aynı anda tüm bölgelere kesintisiz su verilirken,  ortaya çıkan yeni durumdan dolayı, Karakol ve Tuzla mahallelerinde bugün (30 Mart) ve yarın (31 Mart) su kesintisi yaşanacağı, diğer bölgelere ise suyun verilmeye devam edileceği belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tuzla ve Karakol’a verilen suyun kesildiği, diğer bölgelere ise Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden su sağlamaya devam edildiği, tamirat çalışmalarının seyrine göre suyun dağıtımının dönüşümlü yapılacağı bildirildi. Yetkililer, suyun kesilme nedeninin kendilerine arıza olarak bildirildiği, kesintinin uzun sürmeyeceği öngörüsü olduğunu ancak sıkıntının en az düzeyde hissedilmesi için vatandaşların suyu tasarruflu kullanmasını önemle rica ettiler.

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