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Gazimağusa’ya İlahiyat Koleji yapılacak

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Bakanlar Kurulu, Gazimağusa ilahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün imzalanması hususunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na imza yetkisi verdi.
Gazimağusa’ya İlahiyat Koleji yapılacak

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa ilahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün imzalanması hususunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na imza yetkisi verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yapımı planlanan Gazimağusa İlahiyat Koleji'ne ilişkin karar üretti.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa ilahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü"nün imzalanması hususunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na imza yetkisi verildi.

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