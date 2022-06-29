Gazimağusa'ya su verilmeyecek

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Long Beach köprü noktasında yapılacak çalışmadan dolayı bu sabah Gazimağusa’ya gelen su tamamen kesilirken, çalışmanın ne kadar süreceği ve suyun ne zaman verileceği bilgisi Devlet Su İşleri tarafından açıklanacak.

Açıklamada vatandaşlar, Gazimağusa’nın genelinde su dağıtımını etkileyen kesintinin uzun sürme ihtimaline karşı su kullanımında ihtiyatlı olmaya çağırıldı.