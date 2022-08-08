Gazioğlu: Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, KKTC sporcularının, İslam oyunlarına davet edilmemesiyle ilgili bir yazı paylaştı.

Gazioğlu, sporcuların davet edilmediği oyunlara, Cumhurbaşkanı Tatar'ın çağrıldığını belirterek, geçmişte eski Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat'ın da sporcuların davet edilmediği bu tarz bir organizasyona davet edildiğini hatta kupa verdiğini hatırlattı.

Gazioğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

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Son günlerdeki İslam oyunlarına davet ve Cumhurbaşkanı'nın açılış törenine gidiyor olması tartışmalarına farklı pencereden bakalım. O dönemin Türkiyesi Avrupa ya dönük siyaset izlerken , Kıbrıs'ta Annan Planı farkındalığı için dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet Ali Talat ' a dünyanın izlediği organizasyonda Şampiyon'un kupası verdirildi . Bu hareketle Türkiye ciddi tepki toplayıp , cezada aldı. Kıbrıs Türkü ciddi anlamda onure oldu.