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Gaziveren sahiline 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

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Gaziveren sahiline 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor
Gaziveren sahiline 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Gaziveren sahil şeridi yürüyüş ve bisiklet yolu projesi hayata geçiriliyor.

Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projenin ilk etap çalışmaları bölgedeki turizm işletmesi olan Afrodit Sahil sitesi finansmanıyla gerçekleştiriliyor.

5 kilometre olarak planlanan projede, 4 metre genişliğinde Kıbrıs taşlarının kullanıldığı yürüyüş ve bisiklet yolu ile oturma gurupları, ışıklandırma ve araç park yeri yer alıyor.

Afrodit Sahil Sitesi Direktörü Cihan Erdoğan, Lefke Belediyesi ile Lefke Kaymakamlığı işbirliğinde insanların kolaylıkla sahile ulaşabileceği bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.
Projenin etaplar halinde yapılacağını anlatan Erdoğan, böyle bir sahil yolunun bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Gaziveren sahilinin Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden biri olduğunu kaydederek, proje ile sahilde bütünlüklü bir yapı sağlanacağını belirtti.
Etaplar halinde yapılacak olan projenin imar planına da ciddi katkılar sağlayabileceğini vurgulayan Aziz Kaya, bölgenin turizm anlamında giderek geliştiğine dikkati çekti.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de kaymakamlık olarak sahilleri koruma altına alan emirname çerçevesinde sahillere yapılacak çalışmaları izinlendirdiklerini hatırlattı.

Güneş, kaymakamlık olarak projenin yanında olduklarını, ülke ve bölge halkı için yararlı bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

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