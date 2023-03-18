  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılacak

» »
Gaziveren ile Çamlıköy Direnişleri ve direnişlerde şehit düşenler yarın düzenlenecek törenlerle anılacak.
Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılacak

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 59’uncu yıl dönümü çerçevesinde yarın anma törenleri düzenlenecek.

Yarın ilk olarak Gaziveren Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da tören yapılacak. Protokol sırasına anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer’in günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacağı törende, şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

ÇAMLIKÖY ŞEHİT EMİN İZZET BÜSTÜ ÖNÜNDE DE TÖREN YAPILACAK

Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Sinem Yorgancıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından törende şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

Ayrıca yarın öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde aziz şehitlerin ruhuna mevlit de okutulacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP sokakta: Bölge ziyaretleri devam ediyor18 Mart 2023 Cumartesi 14:10
  • Öztürkler: Çanakkale’de ortaya konan mücadele, varoluş mücadelemize güç vermiştir18 Mart 2023 Cumartesi 13:08
  • 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi18 Mart 2023 Cumartesi 12:34
  • Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…18 Mart 2023 Cumartesi 12:15
  • Ülke genelinde denetimler devam etti18 Mart 2023 Cumartesi 11:45
  • 19 Yaşındaki Genç Kız Müşahade Altına Alındı18 Mart 2023 Cumartesi 11:28
  • Haspolat'ta İş Kazası!18 Mart 2023 Cumartesi 11:22
  • Demirhan'da Market Hırsızlığı18 Mart 2023 Cumartesi 11:15
  • Sahte Evrakla18 Mart 2023 Cumartesi 11:07
  • Dikkat! Topçu atışları yapılacak18 Mart 2023 Cumartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti