Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılacak

Gaziveren ile Çamlıköy Direnişleri ve direnişlerde şehit düşenler yarın düzenlenecek törenlerle anılacak.

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 59’uncu yıl dönümü çerçevesinde yarın anma törenleri düzenlenecek.

Yarın ilk olarak Gaziveren Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da tören yapılacak. Protokol sırasına anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer’in günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacağı törende, şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

ÇAMLIKÖY ŞEHİT EMİN İZZET BÜSTÜ ÖNÜNDE DE TÖREN YAPILACAK

Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Sinem Yorgancıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından törende şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

Ayrıca yarın öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde aziz şehitlerin ruhuna mevlit de okutulacak.