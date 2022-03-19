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Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı

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Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı
Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 58’nci yıldönümü ve bu direnişlerde şehit düşenler bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 58’nci yıldönümü nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da  katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında , KKTC’nin anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğine vurgu yaparak, KKTC’nin ilelebet yaşatılacağını söyledi.

Gün nedeniyle ikinci tören Çamlıköy Şehit Emin İzzet büstü önünde düzenledi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

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