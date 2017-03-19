Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri bugün anıldı

Gaziveren ve Çamlıköy direnişlerinin 53’üncü yıldönümü nedeniyle bugün törenler düzenlendi ve şehitler anıldı.

İlk tören saat 09.00’da Gaziveren Şehitler Anıtı’nda, ikinci tören ise saat 10.00’da Çamlıköy Şehit Emin İzzet Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törenler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Törenlere, bazı milletvekilleri, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, KTBK ve GKK temsilcileri, devlet yetkilileri ve askeri erkan, kurum kuruluş dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YÜCELTEN

Gaziveren’de yapılan törende muhtar adına konuşan şehit çocuğu Hüseyin Yücelten, bir milletin uyanış noktası ve Mustafa Kemal’in doğuşunun müjdecisi olan Çanakkale Zaferi’nin önemine vurgu yaptı.

Gaziveren’de de 53 yıl önce birçok yerde olduğu gibi, eşine az rastlanan bir direnişe imza atıldığını kaydeden Yücelten, canını dişine katarak, birkaç piyade ile direnen mücahitlerin en büyük silahının inançları olduğunu belirtti.

Yücelten, bir avuç mücahidin direnişinin herkese örnek olması gerektiğini kaydederek, “Ne mutlu bize ki onların şanlı direnişi sayesinde bayraklarımızın dalgalandığı bu topraklarda yaşıyoruz.. Ruhları şad olsun” dedi.